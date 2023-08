Cum au evoluat preţurile materialelor de construcţii în 2023: Cum sa faci economie la proiectul unei case /Infografic Traversam o perioada in care piața materialelor de construcții se confrunta cu un declin semnificativ. Din ce in ce mai mulți clienți se orienteaza catre proiecte de construcții in regie proprie, iar nevoia de a gasi soluții eficiente și economice devine mai presanta ca niciodata. Instabilitatea economica, inflația și razboiul din Ucraina sunt factorii care au generat schimbari pe piața materialelor de construcții de la noi. Deși s-au inregistrat scaderi semnificative de preț la unele categorii de materiale, cei care au stocuri fizice refuza sa reduca din prețul produselor aflate deja pe stoc,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

