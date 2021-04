Cum au evoluat prețurile locuințelor din România în pandemie, în comparație cu Europa, America Latină și Asia OLX Group a analizat impactul pandemiei asupra sectorului imobiliar din intreaga lume, pe baza datelor stranse pe parcursul anului 2020 de pe platformele de anunțuri de imobiliare deținute de companie in 13 state din Europa, America Latina și Asia-Pacific, care impreuna reprezinta 11% din populația lumii și 8% din PIB-ul global. Printre aceste state se numara și Romania. Celelalte state emergente care au fost supuse analizei OLX Group sunt Polonia, Portugalia, Rusia, Ucraina și Bulgaria in cazul Europei, Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador și Peru din America Latina și Indonezia din Asia-Pacific.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

