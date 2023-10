Stiri pe aceeasi tema

- O imensa diversiune a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata un atac devastator asupra țarii, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul Mijlociu,…

- Yair Lapid, fostul premier interimar al Israelului și actualul lider al opoziției din Israel, are origini in județul Salaj. Potrivit Ambasadei Israelului in Romania, bunicii materni ai premierului sunt originari din orașul Cehu Silvaniei și sunt urmași ai unei familii de rabini. In contextul actualei…

- Fortele israeliene au atacat 800 de tinte in Gaza, au ucis sute de luptatori ai gruparii islamiste Hamas si au capturat alte zeci, informeaza un purtator de cuvant al fortelor armate israelene (IDF), relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Israel a atacat Gaza duminica, dupa ce a suferit cel…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…

- Guvernul Israelului a declarat STARE DE RAZBOI. Ce este Hamas, organizația acuzata ca a atacat orașele israeliene Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat duminica biroul…

- Cel puțin 22 de israelieni au fost uciși in urma atacurilor care au implicat cateva mii de rachete și luptatori palestieni care au ajuns pe teritoriul Israelului. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca cel putin 545 de persoane au fost ranite in atacurile gruparii teroriste Hamas, relateaza agenția…

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP.

- A fost explozie puternica la doar 20 de kilometri de granița cu Romania, dupa ce rușii au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare. Din primele informații, se pare ca atacurile ar fi vizat depozite cu arme și echipamente NATO, tancuri…