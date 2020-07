Stiri pe aceeasi tema

- O prezentatoare TV din Ucraina a trecut cat se poate de firesc peste un moment mai puțin obișnuit care i s-a intamplat in fața camerelor de luat vederi. Femeii i-au cazut doi dinți in timp ce prezenta știrile miercuri dimineața, dar a reușit sa mascheze incidentul și sa continue jurnalul, ca și cum…

- Connect-R a simțit nevoia unei schimbari și a apelat la una de look. Artistul a renunțat la parul sau negru in favoarea unei nuanțe msai deschise. Mai exact, acesta s-a vopsit blond platinat. Connect-R, sau Relu, cum ii spun prietenii, a postat fotografiile cu noua sa imagine pe rețelele de socializare.…

- Clipul, postat pe Instagram pe data de 7 iulie, arata un grup de barbați care incercuiesc o foca ce s-a apropiat de țarm și o ataca cu bolovani și bate din lemn. Oamenii se aduna pentru a urmari cum foca fara aparare este batuta și nimeni nu pare sa faca sau sa spuna nimic pentru a opri atacul.…

- Atelier de cosit organizat miercuri, 1 iulie, in Dumbrava Sibiului Foto: Arhiva Agerpres. În Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului se organizeaza miercuri, 1 iulie, un atelier interactiv de cosit fâneața, la care este invitat și publicul doritor sa încerce practicarea…

- Are doar 8 ani, insa deja a inceput sa iși faca schimbari de look. Fiica Elei Craciun, Alesia, s-a vopsit mov și s-a filmat in timp ce facea acest lucru. Filmarea a postat-o apoi pe canalul ei de Youtube, precum și pe Instagram. Alesia și-a aplicat o spuma speciala care nu conține amoniac și oxidanți,…

- Aproape 200 de pompieri vor fi audiați in urmatoarele zile la Serviciul Omoruri din Capitala in dosarul imaginilor care au surprins intervenția de la clubul Colectiv, dezvaluie Digi24. Potrivit sursei citate, procurorii militari și polițiștrii de la Serviciul Omoruri au inceput cercetarile in dosarul…

- Acești adversari ai guvernului italian, “i Gilet arancioni”, s-au reunit in piețele centrale ale mai multor orașe pentru a cere, printre altele, demisia premierului Giuseppe Conte și „revenirea la lira italiana”. Mitingurile au fost organizate de diverse grupuri asociate extremei drepte, precum „Marcia”…

- Momente inedite ies la iveala in legatura cu decizia universitatilor de a face cursurile online. Un profesor de la UMF iși tine cursurile in baie. Filmarea a ajuns virala pe retelele de socializare si a facut obiectul a mii de comentariii, care mai de care mai amuzante. Profesor de la UMF iși tine cursurile…