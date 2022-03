Cum au dat turcii lovitura cu dronele Bayraktar TB2

In ultimii ani, s-a tot vorbit de dronele Bayraktar TB2 produse de Turcia, dar niciodata n-au fost utilizate contra unei armate echipate cu dispozitive de razboi electronic sofisticate și sisteme de aparare aeriana avansate precum cele ale Rusiei. Rezultatele au fost cu mult peste așteptarile specialiștilor, in caz ca aceștia mai aveau cumva rezerve cu privire la performanțele lor, dupa operațiunile militare din Siria sau Nagorno-Karabh derulate de Turcia. Analiștii susțin ca succesul acestor drone se datoreaza faptului ca au amprenta radar foarte redusa și, nu in ultimul rand, nici nu sunt foarte…