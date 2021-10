Cum au crescut vânzările de paracetamol în contextul crizei sanitare Din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19, vanzarile de paracetamol, unul dintre medicamentele folosite de medici in protocolul terapeutic pentru cazurile usoare, au crescut semnificativ, in acest an, avansul fiind undeva la 20%, dupa cum raporteaza companiile prezente pe piața. In cazul grupului Zentiva, de exemplu, care deține doua fabrici in Romania, cererea pentru paracetamol in perioada ianuarie-august 2021 s-a majorat cu 20%, comparativ cu perioada similara din 2020. „Cresterea in volume, pentru paracetamol, consideram ca se intampla in context pandemic – paracetamolul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

