- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, sambata la sediul CJ Vrancea, ca rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta de catre Ministerul Finantelor undeva in cursul saptamanii viitoare. El a vorbit si despre compensarea preturilor la energie si a precizat ca, pana in prezent, furnizorii nu au trimis…

- Guvernul va verifica piața de energie pentru a descoperi eventuale speculații de preț, a solicitat premierul Nicolae Ciuca in ședința de guvern de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE…

- Premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, și PSD au avut, joi dupa-amiaza, primele reacții dupa demisia ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, in cazul caruia DNA a cerut ridicarea imunitații parlamentare. „Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca a luat act de anunțul demisiei domnului Adrian…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, in deschiderea sedintei Executivului, dupa aprobarea primei cereri de finantare din cadrul PNRR, ca avem nevoie de acelasi efort sustinut, de aceeasi coordonare, pentru a putea sa indeplinim jaloanele, tintele si in felul acesta sa asiguram coerenta implementarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, sambata, urari celor care poarta numele Sfintilor Constantin si Elena. „Imparatul Constantin si mama sa, Elena reprezinta repere de curaj, speranta si credinta, valori atat de necesare pentru noi toti in aceste timpuri complicate”, a spus prim-ministrul, potrivit…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca in acest an nu va fi modificat sistemul de impozitare și nu vor fi introduse taxe noi. ”Nu vom schimba sistemul fiscal peste noapte. Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, nu vom avea taxe noi. Pentru tot ceea ce avem de facut in continuare…