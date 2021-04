Cum au băgat trei elevi din Elveția toată clasa în carantină Trei elevi ai unui liceu din Elveția au falsificat rezultatele testelor pentru COVID-19, pentru a scapa de ore. Și pentru ca ei ar fi avut teste pozitive, toți colegii acestora au fost nevoiți sa stea izolați acasa pentru zece zile. Cei trei au falsificat mesajele SMS din aplicația naționala de monitorizare a contactelor cu cazuri confirmate, potrivit Reuters . Nu ii exmatriculeaza, dar… 25 de colegi și cațiva profesori au fost afectați de acest incident, fiind obligați sa se izoleze timp de 10 zile. “Aceasta nu este doar o farsa copilareasca, ci un incident serios”, a declarat Simon Thiriet,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

