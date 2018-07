Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 6 din 10 romani lucreaza de acasa (remote) cel puțin o data pe saptamana, iar peste 80% din companii sunt de parere ca un spațiu flexibil ar avea un impact direct in creșterea afacerii, maximizarea profitului și menținerea competitivitații, arata un studiu citat de Mediafax.

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Numarul persoanelor angajate în UE care uneori lucreaza de acasa a crescut constant de-a lungul anilor, de la 7,7% în 2008 la 9,6% în 2017. Potrivit Eurostat, în UE, mai multe persoane care desfașoara o activitate independenta lucreaza de obicei de acasa…

- Autoritațile din statul american Vermont au adoptat o lege potrivit careia persoanele care se muta aici și muncesc de la distanța primesc 10.000 de dolari, scrie CNN Money. Astfel, cei care se hotărăsc să beneficieze de legea nou adoptată vor primi 5.000 de dolari pe an, beneficiu…

- In jur de 500.000 de oameni, angajati in industria din Romania si care lucreaza in conditii deosebite de munca vor vota in functie de cum vor trata politicienii problema foarte serioasa a prelungirii avizelor celor care lucreaza in aceste conditii. Liderii FNME, Dumitru Pirvulescu si…

- Piata fortei de munca din Romania arata ingrijorator dupa datele Eurostat: anul trecut aveam cel mai scazut procent de angajati care lucreaza de acasa, iar ponderea persoanelor inactive este peste media Uniunii Europene, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat astazi…

