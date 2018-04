Stiri pe aceeasi tema

- Ouale de Paste, potrivit traditiei, erau adunate din cuibar in miercurea din a patra saptamana a Postului Mare, numita si „miercurea Paresimilor”. Exista obiceiul ca de la lasatul secului si pana in aceasta zi, gospodinele sa nu stranga ouale fiindca se credea ca doar ouale alese in Miercurea Paresimilor…

- Pastele este un prilej de bucurie pentru intreaga familie: mese bogate, bucate alese, oua rosii, atmosfera de sarbatoare ce invaluie intreaga casa. Totusi, cei mai nerabdatori in acest sens sunt copiii, care asteapta cu sufletul la gura sa vada ce cadouri le va aduce Iepurasul in acest an. Iepurasul…

- Perioada de dinaintea Sfantului Pasti, numita si Saptamana Patimilor, saptamana sfanta si binecuvantata, cand credinciosii se pregatesc sa primeasca lumina Invierii, este presarata cu frumoase randuieli si obiceiuri stravechi, Pasticare trebuie tinute din Duminica Floriilor – momentul intrarii lui Iisus…

- Crestinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar si una a celor cu nume de floare.

- Invierea din morti nu este o tema specific crestina. Exista paralele la simbolistica crestina in mitologie, in credinte si traditii religioase dintre cele mai diverse, cu mult mai vechi decat crestinismul. Astfel, regasim trimiteri legate de invierea unui erou-cult in diverse alte traditii. Sambata-seara…

- Cand ne gandim la Paște, ne vin automat in minte ouale roșii. Ele sunt nelipsite in preajma acestei sarbatori. Tradiția spune ca ouale vopsite cu roșu semnifica jertfa Mantuitorului. Renunțați la coloranții artificiali și vopsiți ouale natural cu ajutorul frunzelor de ceapa.

- Paștele este o sarbatoare de insemnatate pentru creștini, pe care o vom celebra in curand. Daca de Craciun, personajul mult așteptat este Moș Craciun, de Paște, iepurașul este insarcinat cu aducerea bucuriei pentru persoanele dragi. Cum a pornit tradiția iepurașului de Paște?

