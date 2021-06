Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor de Razboi, in care afirma ca veteranii de razboi reprezinta "expresia vie a onoarei si demnitatii Armatei Romaniei" si sunt veritabili ambasadori ai Romaniei in relatia cu aliatii si partenerii. "In fiecare…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu participa, marti, incepand cu ora 13,30, la campania "Alaturi de Veterani" organizata de Ministerul Apararii Nationale (MApN) cu prilejul Zilei Nationale a Veteranilor de Razboi. Evenimentul are loc la Cercul Militar National. De asemenea, Custodele…

- Presedintele sirian Bashar al-Asad a depus miercuri documente prin candideaza la al patrulea mandat, in alegerile prezidentiale prevazute la 26 mai, a anuntat presedintele Parlamentului, relateaza Reuters. Parlamentul sirian a anuntat duminica faptul ca viitoarele alegeri prezidentiale se…

- Marea Britanie va trimite și ea la nave de razboi in Marea Neagra, conform Mediafax . Navele de razboi britanice vor naviga in Marea Neagra in luna mai, pe fondul tensiunilor crescande dintre Ucraina si Rusia, a informat ziarul Sunday Times, citand surse navale de rang inalt. Desfasurarea are drept…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP preluat de agerpres. Surse…

- Ucraina și Rusia au o uriașa frontiera comuna, iar pe partea rusa se observa acumularea militara in toate direcțiile. La Kiev, ingrijorarile sunt indreptate spre flancul sudic, cel al Crimeei, dar și catre intreaga fațada maritima la Marea Neagra. Joi, serviciul de presa al armatei ruse a confirmat…

- Editura Pandora M initiaza o noua serie de evenimente pornind de la romane traduse in colectia Anansi. World Fiction, cel mai recent proiect de traduceri din literatura universala de pe piata de carte din Romania, potrivit news.ro. „Dialoguri Anansi” isi propune sa aseze fata in fata doua…

- Una din cele mai paguboase companii de stat ale momentului, pare sa fie Metrorex. Operatorul metroului buureștean este intr-o situație delicata in acest moment, . Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca nicio concesie in acest caz, declarand ca exista doar doua variante de redresare. Metrorex in pragul…