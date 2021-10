Multe din proiectele chinezești care vizeaza dezvoltarea infrastructurii maritime și feroviare in strainatate, in special in țari din Asia, sunt ”minate” de uriașe datorii mascate. Rețeaua de scheme financiare opace a fost dezvaluita de cercetatori, scrie The Economist.

La periferia orașului Vientiane, capitala Laosului, muncitorii de la China Railway No. 2 Engineering Group (o companie chineza de construcții) tocmai au sudat ultimii 500 de metri ai liniei ferate, ceea ce creeaza o „linie neintrerupta” intre China și Laos, unul dintre proiectele majore ale Inițiativei One Belt, One Road…