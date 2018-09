Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat Q Magazine , aceasta spune ca stie ca Statele Unite sunt partenerul strategic al Romaniei, insa "nu prea intelege ce anume inseamna asta", "a da bani in nestire pentru industria de armament americana". "Cu Statele Unite e o alta poveste. Stiu ca e partenerul nostru strategic...…

- Tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la carne in anul 2017 au fost Polonia, cu 43,3% sub media din UE, Bulgaria, cu preturi mai mici cu 41,8% decat media, si Romania, cu 40,8% sub media din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. La celalalt capat al clasamentului, Luxemburg…

- Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Eurostat. În 2017, rata angajării persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca, in opinia sa, Uniunea Europeana duce o politica "primitiva" fata de Rusia, potrivit Agerpres. Premierul maghiar sustine ca, in afara Poloniei si a tarilor baltice, restul statelor UE ar trebui…

- In timp ce in Uniunea Europeana si in zona euro deficitul guvernamental a scazut cu 0,1 puncte procentuale in primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut, in Romania deficitul guvernamental a inregistrat cea mai mare crestere din randul statelor membre, cu 1,9…

- Romania se afla pe locul 9 in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cea mai mica rata a șomajului din luna mai, fiind devansata de Austria, Marea Britanie (pentru UK datele disponibile au fost din martie 2018) sau Olanda, arata un comunicat transmis luni de Eurostat, informeaza Mediafax.In…

- Romania se afla in fata unui paradox, arata cele mai recente statistici ale Eurostat. Concret, desi tara noastra inregistreaza una dintre cele mai mici rate ale somajului din Uniunea Europeana, si locurile de munca sunt putine.

- Doar 3% dintre cetatenii romani care detin creante active cesionate se afla in strainatate, iar rata de recuperare a creantelor este mai mica in cazul lor, arata un studiu al companiei Debt Collection Agency (DCA), specializata pe achizitia si gestionarea creantelor din Romania. Dintre cei aflati in…