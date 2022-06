Stiri pe aceeasi tema

- A fost ultima zi de relaxare pentru concurenții Eurovision. De marți incepe competiția, cu prima semifinala in care ii vom vedea, printre alții, pe reprezentanții Moldovei, ai Ucrainei și Bulgariei. Reprezentantul nostru, WRS, va intra in a doua semifinala, joi, pe 12 mai.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD GALBEN, de vant puternic, pentru judetul Neamt. Intervalul de valabilitate este 10 aprilie, ora 11:00-11 aprilie, ora 21:00. “In intervalul menționat, in estul, sud-estul și sud-vestul țarii, local și temporar vantul va avea intensificari, cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un cod galben de viscol la munte, valabil pana luni, ora 09.00 și un alt cod galben de vant puternic pentru mai multe zone din țara, pana luni, ora 21.00. Potrivit primei avertizari meteo, la munte va ninge, local insemnat cantitativ și se va depune…

- Vantul extrem de puternic din estul țarii a dus marți la ridicarea unor adevarați nori de praf in multe zone din sudul Moldovei și Muntenia, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Imaginile filmate de un reporter G4Media pe DN2, intre Focșani și Urziceni, arata cum șoseaua și campurile din…

- In contextul discuțiilor despre norul toxic format in urma bombardamentelor din Ucraina, ce ar putea sa ajunga asupra Romaniei, ANM a publicat o analiza cu privire la concentrația de monoxid de carbon din atmosfera in urmatoarele zile. Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), ce reprezinta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting de tip cod galben, valabila astazi, 22 martie, ora 08.00 22 martie, ora 20.00. In intervalul mentionat vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, precum si in sud vestul Moldovei, unde vor fi rafale…

- Meteorologii au anunțat, marți, un cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora. Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS. In sondaj repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…