- Evaluarea facuta de serviciile de informații ale SUA, scrie Washington Post, contrazice declarațiile ceva mai optimiste ale oficialilor de la Washington și Kiev cu privire la mult-așteptul asalt major al forțelor ucrainene din aceasta primavara. Ucrainenii de rand și aliații Kievului au mari așteptari…

- Scurgerea de documente clasificate ale Departamentului american al Apararii reprezinta un risc ”foarte grav” pentru securitatea nationala, a declarat luni, 11 aprilie, Pentagonul, potrivit AFP. Documentele – compilații ale informatiilor obtinute de spionajul american, destinate unor oficiali de rang…

- Scurgerea de documentele secrete ale Pentagonului, care au fost publicate recent in spațiul online, are ecouri puternice in Coreea de Sud, considerata un important aliat al SUA, dupa ce informațiile au dezvaluit ca CIA ar fi spionat Seulul, care era ingrijorat ca obuzele vandute Washingtonului ar putea…

- Documentele secrete ale armatei americane și ale serviciilor de informații americane, despre care se presupune ca s-au scurs pe internet, au forțat Kievul sa-și schimbe „planurile militare”. Despre aceasta informeaza CNN, citind o sursa apropiata președintelui ucrainean Vladimir Zelenski. Potrivit acestuia,…

- Un nou set de documente clasificate care par sa detalieze secrete americane de securitate nationala referitoare la Ucraina, Orientul Mijlociu si China au aparut pe retelele sociale. Ar putea fi cea mai mare breșa de securitate din ultimele decenii. Apar și ipoteze despre cum au aparut cele aproximativ…

- Razboiul din Ucraina a dus la pierderi majore pentru companiile aeriene americane care acuza un avantaj nedrept pentru companiile din orient.The New York Times scrie ca dupa inceperea ”operațiunii speciale”, companiile aeriene americane „au pierdut oportunitatea” de a folosi spațiul aerian al Federației…

- Rusii ar fi pierdut circa 188.000 de oameni de la declansarea invaziei in Ucraina, iar timp ce 2.000 dintre tancurile lor au fost distruse sau capturate de ucraineni in cele 331 de zile de razboi, scrie The Sun, care precizeaza ca este vorba despre estimari ale serviciilor secrete americane care…

- Unele dintre documentele secrete de pe vremea cand Joe Biden era vicepreședinte, care au fost gasite anul trecut intr-un birou privat al actualului președinte american, includ informații furnizate de serviciile secrete despre Ucraina, Iran și Regatul Unit, a declarat o sursa citata de