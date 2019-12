Cum au ajuns padurile Romaniei un business de peste 2,5 miliarde de euro Dincolo de cazurile prezentate de massmedia, de sesizarile ONG-urilor care au aratat ca printre beneficiarii taierilor ilegale s-ar afla inclusiv fabrici cunoscute de cherestea si mobila din RoAfacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie.



Cele peste 6000 de firme care activeaza in acest sector vor inregistra afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in anul trecut, arata o analiza realizata de Frames.



O statistica recenta, data publicitatii de Greenpeace,…

Sursa articol si foto: business24.ro

