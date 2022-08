Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane sunt audiate la Constanța in dosarul tonelor de carne expirata inca din 2019. Produsul a fost descoperit la un control al Protecției Consumatorului in statiunea Costinesti. Actiunea a vizat un operator economic si a fost coordonata de politisti și procurori.

