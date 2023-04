Cum au ajuns imobiliarele „borcanul cu miere” pentru această categorie de români Ce au in comun oameni de afaceri precum Dan Șucu, frații Paval sau Ion Țiriac? Dincolo de business-urile cu care au cunoscut succesul, toți și-au adaugat in portofoliu, in ultimii ani, și afaceri in imobiliare. Au facut asta fie pentru a reinvesti profituri din celelalte afaceri, fie pentru a face rost de capital pentru business-urile principale. Iar acum, in ciuda creșterii costurilor materialelor de construcție, imobiliarele raman chiar și pentru cei mai prosperi antreprenori o varianta de adapost de o eventuala recesiune. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești EXTRAORDINARE pentru mii de romani! Aceasta categorie de angajați, care are dreptul sa iasa mai repede la pensie, fara sa primeasca penalizari, va avea parte de noi beneficii. De REȚINUT! Doar anumiți romani pot avea parte de aceste avantaje. Noile modificari legislative vin ca o gura de aer…

- Tinerii sub 26 de ani din familii defavorizate vor primi un ajutor de la stat de 250 de euro pentru achizitionarea unui calculator, potrivit unui proiect de lege depus in Parlament de senatoarea USR Silvia Dinica si deputatele USR Pollyanna Hangan si Denisa Neagu. Fii la curent cu cele mai noi…

- In viața oricarui vine un om vine un moment cand vrea sa treaca la nivelul urmator. In cariera, in relație, ba chiar și in ce privește experiențele, cum ar fi cea de a calatori. Iar uneori, toate acestea iși dau intalnire intr-un singur eveniment, care...

- O categorie de angajați romani va avea parte de majorari salariale: Proiect de ordin O categorie de angajați romani va avea parte de majorari salariale: Proiect de ordin Potrivit unui proiect de ordin de ministru, care a fost publicat in dezbatere pe site-ul Ministerului Justiției, polițiștilor din…

- Veste buna pentru anumiți romani! Atat autoritațile statului cat și organizațiile neguvernamentale ii vor putea ajuta pe aceștia. Mai exact, potrivit propunerii legislative, vor primi ajutor cei ai caror... Citește AICI cine va beneficia de sprijin și ce condiții trebuie sa indepliniți Fii…

- Bacaul și Iașiul realizeaza, impreuna, 60% din cifra de afaceri din Moldova, conform datelor preluate de Ziarul Financiar dintr-un raport dezvoltat de B2I app pentru platforma confidas.ro. Impreuna, cele doua judete insumeaza o cifra de afaceri de aproape 80 de miliarde de lei din businessul total al…

- Autonom este o companie de familie pornita in 2006, in Piatra Neamț, de frații Marius și Dan Ștefan. Inceputul a fost modest, insa compania a crescut sustenabil, pas cu pas, cu optimism și incredere in viitor. In cei 16 de ani de activitate, Autonom a devenit achizitorul și administratorul celei mai…

- Dupa ce ChatGPT a pus pe jar mediul academic, care cauta metode pentru a depista plagiate realizate cu ajutorul AI-ului , acum reuseste sa treaca la nivelul urmator. E inca ancorat in 2021 cu informatiile si neconectat la web, dar a reusit sa… ia examene. Solutia celor de la OpenAI a fost subiectul…