Stiri pe aceeasi tema

- Doi turiști au intrat cu mașina intr-un port dupa ce au urmat din greșeala indicațiile GPS in Hawaii și au parut confuzi cand mașina a inceput sa se umple de apa.Incidentul a avut loc sambata in portul Honokohau Small Boat Harbor din Kailua-Kona, o regiune de pe coasta de vest a Hawaii, potrivit…

- Doua turiste au intrat cu mașina in ocean dupa ce au urmat indicațiile sistemului GPS intr-un port din Hawaii și au parut foarte surprinse cand mașina lor a inceput sa se umple cu apa, scrie Insider, citeaza digi24.ro.

- Doua turiste au intrat cu mașina in ocean dupa ce au urmat indicațiile sistemului GPS intr-un port din Hawaii și au parut foarte surprinse cand mașina lor a inceput sa se umple cu apa, scrie Insider.

- Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Valișoara, comuna Savadisla. ”In accident a fost implicat un singur autoturism. Ajunse la fața locului, echipajele noastre au gasit autoturismul avariat, la care s-a produs și…

- Doi tineri care au mers intr-o excursie organizata de snorkeling in preajma unei insule din Hawaii au tras o sperietura groaznica. In timp ce apa incepuse sa se agite, vasul care i-a adus pe insula se indeparta de ei. Ce a urmat apoi.

- Un cuplu din California a intentat un proces de 5 milioane de dolari impotriva unei companii de turism din Hawaii, dupa ce a fost abandonat in ocean in timpul unei sesiuni de scufundari, in luna de miere, relateaza Insider.

- Dupa Programul Rabla a aparut un „frate” mai mic, Programul Rabla Local. Tanczos Barna, Ministrul Mediului, a declarat ca persoanele care iși caseaza mașinile mai vechi de 15 ani primesc suma de 3.000 de lei. Mașina care urmeaza sa fie casata trebuie sa fie inregistrata in evidențele primariei, sa aiba,…

- Unul din polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație Rutiera, aflați in serviciu miercuri, in jurul orei 10.30, in zona pietonala, a fost accidentat de un barbat care se afla cu autoturismul parcat neregulamentar pe strada Palanca. Pentru a fi identificat, acesta a fost interpelat de o patrula…