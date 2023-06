Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, suspectta de comiterea unui omor, a fost reținut de polițiștii din Orhei. Cazul s-a intamplat, marți, 20 iunie, in satul Ghetlova. In urma cercetarilor preliminare s-a stabilit ca victima in varsta de 46 de ani ar fi decedat din cauza loviturilor in regiunea capului, cel mai probabil provocate…

- Cei doi au cumparat activele financiare la podgoria din Franța in anul 2008, iar in 2014 s-au casatorit. Atunci, Angelina și Brad Pitt au ajuns la un acord și au decis ca vor detine Miraval impreuna si, daca va veni timpul, isi vor vinde cotele separat doar cu acordul celuilalt. Dupa scandalul dintre…

- Doi romani au furat aparatura dintr-un cabinet dentar din Franta. Poliția a reușit sa ii identifice si aresteze. Echipamentul a fost recuperat și returnat. Ei sunt banuiti a fi autorii altor doua jafuri la aceeasi firma, scrie Stiridiaspora. Dental Hitec, o societate specializata in echipamente de anestezie…

- In perioada 08-26 mai, in municipiul Targu Mureș se desfașoara prima serie de pregatire a personalului operativ cu atribuții de coordonare și conducere a intervențiilor. Pregatirea cursanților este realizata cu experți medici și pompieri din Franța in cooperare cu medici și pompieri din Romania. Cursul…

- Vitalia Diatchenko (32 de ani, numarul 250 WTA), jucatoare din Rusia, susține ca LOT, compania naționala aeriana din Polonia, i-a refuzat imbarcarea intr-un avion care mergea la de la Cairo la Nisa, via Varșovia, din cauza naționalitații. Rusoaica susține ca din cauza acestui fapt nu a putut participa…

- Șefa Comisiei Europene a fost data in judecata in nume personal pe tema contractului pentru vaccinuri semnat cu Pfizer. Cazul ar putea evolua in așa fel incat șefei Comisiei Europene ar putea sa-i fie ridicata imunitatea pentru ca judecatorul sa aiba dreptul sa examineze mesajele text pe care le-a schimbat…

- In Rusia s-a creat o ruptura intre generații, din cauza modului in care tinerii percep razboiul declanșat impotriva Ucrainei, a afirmat Anne Nivat, jurnalista din Franța specializata pe spațiul rus. ”Exista mai multe Rusii. Dar, in primul rand, exista Ucraina care sufera din cauza razboiului, care este…

- VICTORIE in cazul romanului refuzat de un hotel din Olanda din cauza naționalitații: Cum a decis site-ul Booking sa ii pedepseasca pe responsabili VICTORIE in cazul romanului refuzat de un hotel din Olanda din cauza naționalitații: Cum a decis site-ul Booking sa ii pedepseasca Romanul Alexandru Hegyi…