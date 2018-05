Cum au ajuns căpșunele românești să coste DUBLU față de cele din import Producatorii spun ca recolta din acest an este tarzie din cauza perioadei de frig de care am avut parte in luna martie. Plantarea multor soiuri a fost intarziata in acest fel, iar cele care in mod obisnuit apareau in piete in aprilie sunt abia acum pe tarabe. Si nu doar atat, ci si la preturi mai mari decat cele din import. Astfel, capsunile din productia interna, de exemplu, sunt vandute la 20 de lei, fata de 8-10 lei cat este retul celor aduse din Spania. Intarzieri sunt si la cirese, ardei si rosii, care, la randul lor, vor fi mai scumpe. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

