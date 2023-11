Cum au ajuns căile ferate române pericol public în loc de infrastructură strategică Infrastructura de cai ferate a Romaniei este o pata neagra care se extinde pe zi ce trece. N-am avut grija decenii intregi de caile ferate, iar in perioada recenta sunt tot mai circulate, odata cu traficul tot mai intens produs de invazia ruseasca din Ucraina. Nu e deci de mirare ca accidentele feroviare au ajuns o prezența constanta in buletinele de știri. Asta in timp ce intarzierile trenurilor de calatori sunt deja integrate in folclorul local, adaugand zeci sau sute de minute la fiecare calatorie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA și Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu (CINEA) au semnat acordurile de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare in Romania, valoarea totala fiind 672 milioane euro. Cel mai mare este pentru linia București - Giurgiu, unul este pentru…

- Un sofer ucrainean a fost retinut, dupa ce a fost prins pe autostrada A2, pe sensul catre Constanta, cu o alcoolemie de 1,67 mg/l, el refuzand prelevarea de mostre biologice. Politistii au fost sesizati, prin SNUAU 112, de catre mai multi participanti la trafic cu privire la faptul ca o cisterna circula…

- Proiectul unui coridor terestru care va lega orașele grecești Alexandroupoli și Salonic de portul romanesc Constanța pentru a transporta marfuri, ocolind Marea Neagra De la invazia rusa in Ucraina, diplomații și analiștii vorbesc despre schimbarile geopolitice radicale care vor veni și despre un…

- De Ziua Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii, presedintele merge vineri in Delta. Intr-un comunicat de presa, Administratia Prezidentiala explica interesul acordat. Varietatea florei si a faunei. Care e de importanța majora pentru biodiversitatea nationala si internationala”. Delta Dunarii e poluata…

- Soferul unui autoturism a fost filmat, joi, in timp ce forteaza si rupe bariera la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Brazi, in judetul Prahova. CFR Infrastructura a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce semnalele acustice și luminoase erau in funcțiune. In zona trenurile circula…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj in cadrul discursului sustinut cu prilejul ceremoniei oficiale de Ziua Marinei Romane de la Constanta, seful statului subliniind ca Europa se confrunta in prezent cu provocari uriase ca urmare a conflictului din Ucraina. Presedintele a amintit,…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca infrastructura de transport din Romania are o importanta strategica, apreciind ca din acest motiv trebuie accelerata implementarea tuturor proiectelor si trebuie aplicate sanctiuni acelor constructori care nu inteleg…

- ”Infrastructura de transport din Romania are o importanta strategica! Situatia din Ucraina dovedeste ca fara rutele de transport, navale, feroviare si rutiere romanesti, contextul geopolitic in ansamblu ar fi mult mai dificil. Tocmai de aceea trebuie sa acceleram implementarea tuturor proiectelor de…