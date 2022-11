Cum au ajuns caii să înlocuiască vehiculele motorizate în micile oraşe din Franţa Caii de munca sunt o prezenta tot mai des intalnita pe strazile oraselor mici din Franta. Sunt folositi de serviciile de salubritate, dar si de scoli, pentru transportul copiilor. Tendinta, care a inceput la mijlocul anilor '90, a prins, iar caii pot fi vazuti acum la lucru in aproximativ 200 de localitati. Este alternativa ecologica a vehiculelor motorizate, spun primarii, iar cei care lucreza cu ei spun ca prezența animalelor ii face pe oameni sa fie mai fericiți și mai calmi. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Convoaiele cu tehnica militara franceza, pentru a completa mijloacele tehnice ale Grupului de lupta al NATO, vor ajunge in Romania la finalul lunii octombrie, a anunțat miercuri Ministerul Apararii Naționale (MApN).

- „Vești excelente din Franța, care iși consolideaza prezența in Romania cu un nou grup de lupta cu tancuri Leclerc. Apreciem angajamentul președintelui Emmanuel Macron fața de parteneriatul nostru strategic”, a transmis Nicolae Ciuca, miercuri. Franța iși va consolida prezența militara pe flancul estic…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca decizia presedintelui francez Emmanuel Macron de a consolida prezenta militara a acestui stat in Romania reprezinta "un gest important pentru Flancul Estic al NATO, semn al solidaritatii Aliate". "Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron de a…

- Franta isi va consolida prezenta militara in cadrul NATO in Romania, unde va trimite in saptamanile urmatoare o companie „de vehicule blindate de infanterie” si un escadron de tancuri Leclerc, a anuntat marti ministrul francez al fortelor armate, Sebastien Lecornu, relateaza AFP și Reuters.

- Departamentul pentru Sanatate Publica (SpF) din Franta a avertizat vineri in legatura cu o reapariție a cazurilor de COVID in țara și a indemnat oamenii sa continue sa se vaccineze pentru a se proteja impotriva virusului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nationala feminina a Romaniei a fost invinsa in ambele partide sustinute in prima zi a turneului final de baschet FIBA 3x3 Nations League Under-23, eveniment de anvergura care se desfasoara, in aceasta perioada, pe arena special amenajata la City Park Mall din Constanta. In componenta Boglarka Biszak,…

- In mijlocul razboiului cu Rusia, Kievul a lansat un proiect de garantii de securitate pe care i le cere Occidentului, pana la integrarea Ucrainei in NATO și in Uniunea Europeana. Raportul susține ca „cea mai puternica garanție de securitate pentru Ucraina consta in capacitatea sa de a se apara impotriva…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania. Prim ministrul a amintit si de misiunile dificile desfasurate de pompierii romani in Grecia si Franta, in cadrul carora "au demonstrat ca solidaritatea si curajul sunt valori universaleldquo;. "Celebram astazi…