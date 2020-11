Cum au ajuns americanii să scadă rata de deces în cazurile COVID-19 cu 30%. Scheme noi de tratament Un studiu al Institutului pentru Statistici in Sanatate și Evaluare (IHME) al Universitații din Washington, citat de Reuters și biziday.ro, arata ca procentul de decese in cazurile de coronavirus din SUA a scazut la 0,6%, fața de 0,9% in luna aprilie. Progresul se datoreaza schemelor mai bune de tratament, precum și mai bunei intrebuințari a […] The post Cum au ajuns americanii sa scada rata de deces in cazurile COVID-19 cu 30%. Scheme noi de tratament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

