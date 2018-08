Cum atrage Budapesta producatorii auto germani. Nemtii au creat in Ungaria jumatate de milion de joburi

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru discutii referitoare la Siria, situatia din Orientul Mijlociu si conflictul din Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a Guvernului german. Cei doi oficiali rusi veneau din Israel,…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a salutat, vineri, intentiile partenerilor internationali de a opune rezistenta presiunilor exercitate de Statele Unite in sensul abandonarii Acordului nuclear din 2015, informeaza Mediafax."Ceea ce am observat in cadrul intrevederii este…

- Intr-o perioada in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului si codurile penale si de procedura penala au tinut capul de afis al principalelor cotidiane si posturi de televiziune, mai putina lume a acordat atentie la ceea ce se intampla cu propunerea de adoptare a Codului administrativ, document…

- Intre 80.000 si 100.000 de persoane, potrivit politiei si sindicatelor, au manifestat sambata la Viena pentru a protesta fata de dorinta exprimata de guvernul de coalitie intre dreapta si extrema dreapta de a extinde la 12 ore pe zi si 60 de ore pe saptamana durata maxima autorizata de lucru, transmite…

- Rezervele de gaz din Marea Neagra devin subiectul unei dispute aprige in Europa Centrala. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a cerut la Washington exercitarea de presiuni asupra Romaniei pentru a incepe cat mai repede exploatarea gazelor din Marea Neagra si exportul acestora in Ungaria.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, afirma ca aprovizionarea cu energie a Europei Centrale este o problema de securitate, sustinand ca este necesara mentinerea presiunilor asupra Romaniei pentru ca tara noastra sa inceapa extractia de gaze naturale din Marea Neagra.

- Senatorul PNL Iancu Caracota atrage atenția Guvernului PSD-ALDE sa imbunatațeasca politica fiscala din Romania, astfel incat sa ajunga din urma Ungaria și Bulgaria care și-au redus recent impozitul pe profit.