Cum așteptăm nemții Starea națiunii fotbalistice inainte de meciurile cu Macedonia de Nord și Germania nu este liniștitoare Pentru masochiștii care iubesc incleștarile din fostul Sector Agricol Ilfov, s-a desfașurat clasicul Clinceni-Voluntari, incheiat cu tradiționalul 1-0, de data aceasta pentru Voluntari. A fost o partida la capatul careia comentatorii ar fi avut nevoie de consiliere psihologica. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Kicker, una dintre cele mai importante publicații de sport din Germania, a scris despre clasamentul bulversant din Liga a 2-a a Romaniei. Cu doua etape inainte de finalul sezonului regular din Liga 2, nu mai puțin de 11 echipe pastreaza șanse de a termina pe primele 6 locuri, cele care ofera…

- Mirel Radoi (39 de ani) a anunțat lista cu jucatorii convocați pentru primele meciuri din preliminariile CM 2022, iar selecționerul a facut cateva alegeri surprinzatoare. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile…

- Prima reprezentativa a „tricolorilor” se afla la doar cateva zile distanța fața de debutul in preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar. Selecționata condusa de Mirel Radoi va da peste colosul Germania, dar și peste Islanda, echipa care a distrus visul romanilor de a participa la EURO 2020,…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. (Detalii AICI) In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala din 2022;Mirel Radoi a stabilit lista preliminara…

- Nicolae Stanciu a fost laudat la unison dupa meciul cu Mlada Boleslav (3-0), internaționalul român reușind doua goluri superbe. Forma buna aratata de mijlocaș a fost evidențiata și de antrenorul sau de la Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky vorbind și despre faptul ca elevului sau îi merge…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei ocupa locul 37 in clasamentul FIFA, ierarhie data publicitatii, joi, 18 februarie. Germania, principala adversara a Romaniei in preliminariile Campionatului Mondial din 2022, se mentine pe locul 13, iar Macedonia de Nord, echipa calificata la EURO 2020, pe care…

- Nationala Romaniei incepe anul pe locul 37 in clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), aceeasi pozitie pe care a incheiat 2020. In ierarhie s-au inregistrat putine schimbari, iar in top 30 niciuna. Germania, pe care Romania o va infrunta…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aflata de cateva saptamani intr-un ”lockdown” rigid, Germania consemneaza o ”stagnare la nivel ridicat” a numarului de contagiuni, situație care nu permite urmarirea eficienta a lanțurilor de infectare, avertizeaza cancelarul federal Angela Merkel. Din acest…