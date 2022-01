Cum asiguri necesarul de apa si cafea la birou Pentru multi oameni, apa si cafeaua sunt bauturile fara de care nu pot face fata sarcinilor cotidiene, mai ales la birou. Desi unele companii nu pun mare pret pe a le oferi angajatilor aceste bauturi, trebuie mentionat faptul ca efectul lor asupra salariatilor conduce la un randament mai bun. De exemplu, apa are efect energizant rapid, inlatura oboseala si contribuie la cresterea activitatii fizice si mentale. Cafeaua, in schimb, sporeste productivitatea si capacitatea de concentrare, diminueaza senzatia de epuizare, ajuta la comunicare si imbunatatirea relatiilor profesionale. Beneficiile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

