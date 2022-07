Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica iminenta in Franța. Marile companii ii indeamna pe oameni sa consume mai puțina electricitate. Cauzele sunt scaderea semnificativa a livrarilor de gaze rusești și producția limitata de electricitate provocata de problemele de intreținere. Franța iși propune sa umple instalațiile de…

- Daca transpiri excesiv și nu știi motivul, ar trebui sa iei in considerare faptul ca unele alimente pot avea acest efect asupra corpului nostru. De exemplu, inghețata bogata in zahar sau friptura la gratar te pot face sa transpiri mai mult decat iți dai seama. Alimente și bauturi care cresc temperatura…

- Pana in 2050, micul dejun al oamenilor ar putea conține banane false sau fructele copacului Pandanus. Oamenii de știința britanici au intocmit o lista de plante puțin cunoscute care ar putea deveni hrana noastra in urmatorii ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Daca va pastrați bine alimentele, le puteți face sa reziste mai mult timp, precum și sa mențina cel mai bun gust și cea mai buna temperatura. Aflați cum. Fie ca sunteți carnivor, pescatarian, vegetarian sau vegan, gama destul de uimitoare de alimente pe care le consumam acum a facut ca știința exacta…

- Specialiștii de la Harvard au descoperit care sunt alimentele care iți imbunatațesc memoria. Oamenii de știința pun tot mai mult accentul pe relația dintre intestin și creier in aceasta perioada, astfel ca au dezvaluit o serie de alimente care ne pot imbunatați cu succes memoria. Daca mananci asta…

- „Cat timp poți pastra ouale?”, este intrebarea pe care oamenii o pun mereu. Ouale sunt perisabile și trebuie pastrate in frigider sau in congelator. Mulți factori pot afecta durata de viața a oualor. Este important sa știm cum sa pastram ouale in frigider, iar trucurile sunt extrem de simple. Cat timp…

- Care este cel mai rece loc din frigider. Iata unde trebuie sa pui alimentele și bauturile daca vrei sa le racești rapid și nu ai un congelator. Daca ai optat pentru un frigider fara congelator sau daca frigiderul tau are congelator, insa din motive de spațiu, vrei sa transformi și partea destinata congelatorului…

- Gospodinele au tendința de a folosi pasta de tomate in rețete care necesita doar o lingura sau doua, iar apoi ascund restul conservei in frigider, pe furiș și cu vinovație, știind ca nu va mai vedea lumina zilei pana cand nu va crește un strat subțire de organisme pufoase și iși va gasi odihna finala…