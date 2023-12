Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 102261 din 24 Noiembrie 2023 PERCHEZITII DOMICILIARE IN MUNICIPIUL URZICENI La data de 23 noiembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iialomita, sub coordonarea Parchetului de pe Langa Judecatoria Urziceni au efectuat 7 perchezitii pe raza municipiului Urziceni, la…

- In inima industriala a Targoviștei, HIDROstore se impune ca destinația principala pentru soluții complete de hidraulica și pneumatica, oferind servicii de inalta calitate și o gama completa de produse. Situat strategic in aceasta zona vitala pentru dezvoltarea industriala a Romaniei, HIDROstore Targoviște…

- Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat Orange Romania amenzi contraventionale de 150.000 lei si au propus incetarea practicii comerciale inselatoare, in urma verificarilor de fond la operatorul economic. “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Ieri, 12 octombrie, la ora 07.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați de catre angajata unei societați comerciale din Dragomirești, despre faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in interiorul punctului de lucru al societații comerciale de unde ar fi sustras mai multe bunuri. La fata…

- A doua zi de la Global Mobile Broadband Forum 2023, desfașurata pe 11 octombrie, la Dubai, a inceput cu o recapitulare, o sala la fel de plina și prezentarea LampSite X, prima serie de dispozitive 5.5G.

- In cadrul punctului de trecere a frontierei Leușeni, oamenii legii au depistat printre bagajele și colete neinsoțite transportate intr-un microbuz cafea in cantitați comerciale nedeclarate anterior organului vamal. Astfel, potrivit Serviciului Vamal, cazul a fost inregistrat de catre funcționarii postului…

- DOUA PERSOANE AU FOST LUATE IN CUSTODIE PUBLICA, ALTE DOUA AU FOST INDEPARTATE SUB ESCORTA DE POLITISTII DE IMIGRARI SI O AMENDA IN VALOARE DE 30.000 A FOST APLICATA UNEI SOCIETATI COMERCIALE Politistii de imigrari din cadrul Directiei pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti au desfasurat, timp de…

- In acest articol poți descoperi cele mai bune metode de optimizare a spațiului intr-o spalatorie self-service. Vei afla cum sa evaluezi eficient spațiul disponibil și cum sa-l folosești la maxim, explorand strategii de optimizare și beneficiind de idei și soluții pentru utilizarea inteligenta a spațiului…