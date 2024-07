Stiri pe aceeasi tema

- Cristina și Andrei Rotaru s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa pentru fiul meu, unde s-au și casatorit. De atunci, au trecut zece ani, iar cei doi sunt de nedesparțit. Chiar daca sunt impreuna de atata vreme, Andrei spune ca sunt și ceva probleme intre ei, de aici și faptul ca au decis sa vina…

- Dupa finala sezonului 9 de la Mireasa, Cristina și Alex au revenit acasa unde s-au pozat intr-o ipostaza tandra. Drumul lor in emisiune a fost presarat cu provocari și momente intense, iar finalul a adus o confirmare puternica a legaturii lor.

- Cristina și Andrei Rotaru sunt printre cele cinci noi cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Show-ul va fi difuzat din 15 iulie la Antena 1. Cristina, in varsta de 37 de ani, si Andrei, 31 de ani, sunt singurul cuplu casatorit in acest sezon „Insula Iubirii”. Numara deja noua ani de casnicie si zece…

- Sezonul 8 de la Insula Iubirii revine in forța cu noi cupluri curajoase, pregatite sa iși testeze relația. Cristina și Andrei Rotaru fac parte dintre cei care iși vor supune casnicia celui mai dur test al iubirii. Cei doi sunt singurul cuplu casatorit și au mai aparut la televizor, in emisiunea ”Mireasa…

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test. Timp de 21 de zile vor locui separat, dar ȋn compania unor ispite mai…

- Cristina și Alexandru sunt primii logodiți din casa Mireasa, sezonul 9 al emisiunii. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și traiesc momente unice unul cu celalalt. Ei se gandesc deja la ziua nunții. Invitați in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1, concurenții au vorbit despre marele…

- Alexandru și Cristina au stat desparțiți in perioada in care el a fost eliminat, iar starile prin care a trecut au fost mai dificile decat ar fi crezut! Alexandru și-a deschis sufletul in emisiune și a vorbit despre cum a fost acea perioada pentru el și a facut declarații surprinzatoare!

- Valentin din sezonul 6 Mireasa a fost alaturi de mama copilului sau intr-o zi cu importanța deosebita pentru ea. Gabriela și-a sarbatorit ziua de naștere și a fost inconjurata de oameni dragi.