Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis, marti, noi precizari despre inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, subliniind ca cererile se depun in perioada 3-18 mai. De asemenea, ministerul a publicat formularul pe care trebuie sa il completeze parintii.

- ”Cererile se transmit online sau se depun, in perioada 3 - 18 mai 2023, la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor. In aceeasi perioada, vor fi depuse/transmise si celelalte documente necesare pentru inscriere”, a transmis, marti Ministerul Educatiei.Actele necesare inscrierii…

- Ministerul Educatiei a transmis, marti, noi precizari despre inscrierea in invatamantul primar, reiterand ideea ca cererile se depun in perioada 3-18 mai. De asemenea, ministerul distribuie formularul pe care trebuie sa-l completeze parintii. „Cererile se transmit online sau se depun, in perioada…

- Ministerul Educatiei a transmis cateva precizari importante privind inscrierea in INVATAMANTUL PRIMAR 2023.Astfel, cererile se transmit online sau se depun, in perioada 3 18 mai 2023, la unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea copiilor.In aceeasi perioada, vor fi depuse transmise si celelalte…

- DOCUMENT| Inscriere in clasa pregatitoare 2023: Descarca CEREREA-TIP DOCUMENT| Inscriere in clasa pregatitoare 2023: Descarca CEREREA-TIP Cererea-tip pentru inscrierea in clasa pregatitoare 2023 a fost publicata de unele inspectorate școlare. In perioada 3-18 mai, parinții completeaza cererea-tip de…

- INSCRIERI… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat lista locurilor disponibile pentru inscrierea copiilor din județul Vaslui in clasa pregatitoare anul școlar 2023-2024. Potrivit planului de școlarizare, in șapte unitați de invațamant se va folosi programul Step by Step, o metoda alternativa…

- Ministerul Educatiei anunta ca incep etapele inscierii in clasa pregatitoare. Completarea cererilor-tip se va realiza in perioada 3-18 mai. ”Pregatirea inscrierii in clasa pregatitoare in anul scolar 2023-2024 incepe astazi, 30 martie, cu: Afisarea circumscriptiilor scolare, a planului de scolarizare…

- Inscrierile copiilor in clasa preagtitoare vor incepe in curand, astfel ca Ministerul Educației a facut un anunț important, pe care toți parinții trebuie sa il afle. Iata de ce documente este nevoie și din ce data se pot depune dosarele.