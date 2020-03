Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, au fost anunțate masuri mai drastice pentru romanii care nu respecta dispozițiile autoritaților, legate de izolarea la domiciliu, carantina și declarațiile pe propria raspundere. Intr-o conferința de presa, premierul Ludovic Orban a precizat: – Am luat o masura importanta in Codul…

- Familia care deține compania Ferrari doneaza 10 milioane de euro și 150 de ventilatoare pentru combaterea epidemiei de COVID-19 in Italia, potrivit unui anunț postat pe pagina oficiala a Formulei 1.Pe masura ce focarul de coronavirus continua sa acopere Italia, familia care deține Ferrari…

- China a raportat vineri numai opt noi cazuri de contaminare cu coronavirus, cea mai scazuta cifra de la inceputul publicarii de statistici asupra epidemiei la mijlocul lunii ianuarie, relateaza AFP. Dintre aceste cazuri suplimentare, cinci au fost inregistrate in orasul Wuhan, epicentrul bolii COVID-19,…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC...

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie, informeaza AFP. Potrivit dpa, premierul italian…

- Guvernul italian a luat, in noaptea de sambata spre duminica, masuri extraordinare: plaseaza in carantina mare parte din nordul țarii, ceea ce restrange libertatea de mișcare pentru aproape un sfert din populația țarii intr-o regiune considerata motorul economic al țarii.

- Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se întorc în oraș sa intre în carantina timp de 14 zile, în caz contrar, urmând sa fie pedepsiți. Presa de stat descrie decizia ca pe o tentativa de a ține noul coronavirus sub control, conform BBC.Locuitorii au…

- China plaseaza orase intregi in carantina in fata epidemiei care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii. Incepand de la ora locala 10.00 (4.00, ora Romaniei), niciun tren sau avion nu mai paraseste, in principiu, Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, in centrul Chinei. Autostrazile…