Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida apare zilnic pe micile ecrane asta deoarece de ani buni modereaza emisiunea Acces Direct de la Antena 1, insa soțul ei apare foarte rar in fotografiile pe care moderatoarea le posteaza pe Instagram. Iata ca acum a publicat o astfel de imagine alaturi de partenerul sau de viața cu care e…

- Mirela Vaida prezinta de ani buni emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1. De luni pana vineri apare in direct pe micul ecran, mereu eleganta și aranjata. Acum a dezvaluit ca nu iși mai coafeaza parul pentru emisiune, a abordat un look nou. Prezentatoarea aparea la TV mereu cu parul drept sau cu bucle…

- Cu ce emisiuni spera Antena 1 sa fie lider de audiența in toamna Toamna lui 2021 aduce o mulțime de surprize pentru telespectatorii Antena 1. De departe, cele mai așteptate show-ul tv sunt X Factor, Asia Express și iUmor. Telespectatorii se vor putea delecta insa și cu doua emisiuni noi nouțe. Este…

- Vulpița și Viorel Stegaru s-au bucurat de un succes rasunator, in perioada in care au fost subiectul principal al emisiunii Acces direct, de la Antena 1. Din pacate, pentru cei doi moldoveni, de loc din Blagești, județul Vaslui, perioada de glorie a apus rapid, fiind nevoiți sa se reintoarca in locurile…

- De mai multe luni Vulpița de la Acces Direct se afla acasa, in Blagești, iar tanara inca mai e activa pe pagina sa de socializare. Acum a publicat o noua imagine din curtea casei, surprinzandu-și din nou fanii.

- Au trecut 6 luni de cand Vulpița a parasit Capitala, insa Veronica nu uita de experiențele de la Acces Direct. Aceasta și-a surprins fanii de pe Instagram cu o serie de fotografii din București, de pe vremea cand se bucura de experiențe care mai de care.

- Veornica și Viorel Stegaru de la Acces Direct sunt in culmea fericirii dupa ce tanara din Blagești a adus pe lume cel de-al doilea copil. Proaspata mamica tocmai ce a nascut un baiețel perfect sanatos.

- Soția lui Viorel Stegaru nu are nevoie de prea multe prezentari. A devenit cunoscuta publicului din Romania dupa ce a aparut la Antena 1 in ianuarie anul trecut. Vulpița și Viorel au facut spectacol timp de noua luni, aparand pe sticla in fiecare zi, la Acces Direct. Dupa ce și-a facut cont de Instagram,…