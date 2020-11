Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, intr-un moment demn de filmele americane, aflam ca Alex Bodi este reținut pentru 24 de ore. Conform datelor, fostul soț al Bancai Dragușanu, ar fi implicat intr-un dosar greu de proxenetism și trafic de persoane. Alex Bodi impicat in trafic de persoane Pe 11 noiembrie, fostul soț…

- Alex Bodi – cunoscut in presa mondena ca fostul sot al Biancai Dragusanu – primea constant sume de bani in cont de la fetele care erau obligate sa se prostitueze in Germania de „nasul” acestuia, Adrian Constantin Tamplaru, fost locotenent al lui Adrian Clamparu, zis „Cap de porc”.

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost arestat preventiv, joi seara, in dosarul deschis pentru trafic de persoane și proxenetism. Tribunalul Craiova a decis, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a opt persoane reținute inca de miercuri, dupa percheziții facute in mai multe județe…

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost arestat, joi seara, in dosarul deschis pentru trafic de persoane și proxenetism. Alaturi de Bodi, au fost arestate preventiv alte șapte persoane.

- Tribunalul Dolj a admis joi noaptea propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventiva pentru 30 de zile a lui Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, urmarit penal intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism. In acelasi dosar, judecatorii au admis propunerea DIICOT Craiova…

- Tribunalul Dolj a admis, joi noaptea, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventiva pentru 30 de zile a lui Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu. Acesta este urmarit penal intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism.

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost arestat pentru 30 de zile de Tribunalul Dolj! Decizia nu este definitiva, dar este executorie. Alaturi de controversatul afacerist au mai fost arestate alte 7 persoane.Bodi a fost retinut miercuri seara de procurorii DIICOT Craiova pentru…

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost retinut miercuri seara de procurorii DIICOT Craiova pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, intr-un dosar in care mai multi interlopi sunt acuzati ca recrutau tinere pentru prostitutie prin metoda „loverboy”,…