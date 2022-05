Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție. Pentru ca nu a fost gasit la domiciliu și nici nu s-a prezentat de buna voie, fostul primar al Capitalei a fost dat in urmarire de catre Poliția Romana și exista indicii ca acesta s-ar afla in Austria. Initial,…

- Fostul Primar General al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv, vineri, la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru luare de mita. Oprescu a fost acuzat ca a primit, in septembrie 2015, la locuinta sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul sau Bogdan Popa, fost director…

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost dat in urmarire, dupa ce nu a fost gasit la domiciliul sau pentru punerea in aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea, informeaza Biroul de presa al IGPR. Sorin Oprescu a plecat din țara in urma cu doua saptamani pe la vama Giurgiu,…

- Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, ar fi plecat din țara, potrivit unor surse citate de B1 TV. Oprescu ar fi parasit Romania in urma cu doua saptamani, pron Vama Giurgiu. Fiul lui Sorin Oprescu ar deține proprietați imobiliare…

- Curtea de Apel București a decis vineri și masura confiscarii extinse de la Sorin Oprescu a sumelor de 102.400 lei si de 9.500 euro, ridicate la percheziția facuta de procurori in septembrie 2015, precum și a unei case și unor terenuri deținute de fostul primar general al Capitalei. Sorin Oprescu a…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti l-au condamnat pe Sorin Oprescu la 10 ani si opt luni de inchisoare. Judecatorii au anuntat vineri sentinta definitiva in dosarul in care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu este acuzat de luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, afla astazi daca merge la inchisoare, la fix 3 ani de la sentința in prima instanța, primita in dosarul de corupție. Pe fond, fostul edil a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul București la 5 ani și 4 luni de inchisoare.Judecatorii de la Curtea de…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 29 aprilie, pronuntarea sentintei definitive in dosarul in care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat in prima instanta la 5 ani si 4 luni inchisoare cu executare, pentru luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat…