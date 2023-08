Cum arată viitorul învățării online Pandemia din 2020 ne-a obligat sa schimbam o mulțime de obiceiuri, printre care și cel al invațarii. Inca incepand din acea perioada, am putut sa vedem diferențe in felul in care ne-am adaptat la aceste noi metode de invațare și predare. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Condiții mai bune de invațamant pentru sute de elevi din Ilfov. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a semnat, miercuri, contracte noi de finanțare pentru dotarea școlilor, prin alocarea unor sume din PNRR. Aproape 1.500 de elevi din Ilfov vor beneficia de condiții mai bune in unitați…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata seara, ca meciul FCSB – Dinamo, scor 2-1, a fost unul frumos si crede ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal. „Foarte frumos. Ma bucur ca Dinamo e din nou in Liga 1. M-am uitat si in tribune sa vad terorismul, nu l-am vazut. Nici huligani. Nu a fost…

- Situațiile neprevazute ne pot lua mereu prin surprindere, intr-un mod nu tocmai placut și dorit. Fie ca ești șofer pentru o zi, pleci intr-o calatorie sau te decizi sa iți achiziționezi o locuința, exista cateva mijloace prin care iți poți asigura viitorul atat ție, cat mai ales al celor dragi, indiferent…

- Dezideriu Și am ajuns, iata, la o Luna Plina in Sagetator și momentul in care tendința va fi sa cautam adevarul (care o mai fi și ala pentru fiecare in parte), pentru ca, nu-i așa, ce altceva sa și accesam din energia Sagetatorului. Noțiunea referitoare la adevar este una filosofica, sper ca nu trebuie…

- In era digitala, educația a cunoscut o evoluție semnificativa, mutandu-se din salile de clasa tradiționale spre mediul online. Cursurile și meditațiile online au luat avant, oferindu-le elevilor posibilitatea de a invața intr-un ritm propriu, cu resurse accesibile la orice ora. Un exemplu in acest sens…

- Meteorologii eu emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila pana vineri la ora 23.00. „Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina,…

- Intr-o industrie care evolueaza mereu și este din ce mai competitiva, nu mai surprinde pe nimeni de ce, in clipa de fața, la cele mai mari case de pariuri online , ai la dispoziție și o multitudine de jocuri de cazino. Se pare așadar ca cei care prefera acest gen de distracție, aleg platformele care…

- In economia competitiva și in ritm alert de astazi, specializarea intr-o singura abilitate poate sa nu fie suficienta pentru a obține succesul in cariera sau in viața personala. Pandemia a accelerat aceste schimbari, cu un accent sporit pe munca la distanța și pe “gig economy”. De asemenea, a evidențiat…