- Intre baby showerul surorii sale, Khloe Kardashian și ziua de nastere a lu Tristan Thompson, Jenner a luat o pauza pentru a-si face niste selfie-uri in dressingul proaspat renovat. Imaginile au mers direct pe Instagram, iar followersii ei au putut vedea aici peste 100 de genti, printre cele mai scumpe…

- Retaileurl online FashionUP face o mișcare strategica prin lansarea categoriei de parfumuri și produse cosmetice. Toate cele peste 7.000 de produse listate reprezinta peste 200 de branduri, intre care Lancome, Dolce&Gabbana, Chanel, Dior, Hermes, Nina Ricci și Moroccanoil.

- Jamie Chua duce o viata perfecta! Are 44 de ani, locuieste in Singapore si, dupa ce a divortat de un multimilionar, a primit o pensie alimentara de 450.000$, pe care ii investeste in haine si accesorii de lux, dar si in tratamente care sa o ajute sa para o adolescenta.

- Englezii de la Daily Mail au facut o dezvaluire incredibila. Sportivii care au reprezentat Coreea de Nord la Jocurile Olimpice pot ajunge la inchisoare, iar motivul este unul uimitor.Kim Jong-un ii poate pedepsi pe cei 22 de sportivi pentru ca nu au cucerit nicio medalie la Jocurile Olimpice. Nu ar…

- Cercetatorii chinezi au reusit sa duca la bun sfârsit un experiment revoluționar care vine în ajutorul copiilor cu microtia, subdezvoltarea uneia dintre urechi, anunta Daily Mail.

- Zeci de timișoreni au ieșit in strada de Ziua Micii Uniri, miercuri dupa-amiaza, cu un tricolor gigant de 100 de metri, Piața Victoriei imbracand astfel culorile drapelului național. Sub sloganul „Hai sa dam mana cu mana”, cei din Alianța pentru Centenar au purtat pe brațe un drapel tricolor gigant,…