Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca romanii au o mulțime de superstiții. In timp ce unii se pot intrista in primul moment pentru ca se gandesc ca acest fenomen meteo le poate strica ziua, iata ca ar trebui, de fapt, sa se bucure. Afla din randurile de mai jos care sunt motivele.

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- O apariție recenta a iubitei vedetei Antena 1 a starnit un val de reacții. Daliana Raducan a surprins cu imaginile publicate pe o platforma de social media. Cum a fost fotografiata alaturi de iubitul sau, Razvan Simion. Daliana Raducan, apariție indrazneața Eleganta, rafinata, o femeie implinita din…

- Farmacista șefa a spitalului din Marghita, județul Bihor, a incasat, ilegal, peste 377.000 de lei din servicii medicale fictive. Timp de 3 ani, femeia a decontat la CAS Bihor bani pentru ingrijirea la domiciliu a unor pacienți care, in realitate, nu ar fi fost asistați medical. Din sumele astfel obținute,…

- Vara aceasta mai jucam la o nunta! Daliana Raducan a dezvaluit ca a stabilit data nunții cu prezentatorul Antenei 1, Razvan Simion. Cei doi logodnici au trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, noteaza click.ro. Daliana Raducan (33 de ani) și Razvan Simion (43 de ani) formeaza un cuplu de aproape…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunța reținerea a patru banuiți de contrabanda, furturi și spalare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei in Uniunea Europeana, in 2017-2023.

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunța reținerea a patru banuiți de contrabanda, furturi și spalare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei in Uniunea Europeana, in 2017-2023.

- Se spune ca pentru a ințelege prezentul trebuie sa ne uitam in trecut, sa vedem comorile inestimabile oferite de experiențe, pentru a le folosi cu ințelepciune in prezent. The post BIJUTERII VALOROASE 8 din cele mai scumpe bijuterii din lume valoreaza milioane de dolari first appeared on Informatia…