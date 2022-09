Cum arată un suc natural expirat, lăsat aproape un an în frigider.…

Un medic trage un semnal de alarma cu privire la sucurile așa-zis naturale, care, de fapt, nu se strica. Medicul pediatru Mihai Craiu a demonstrat ce se intampla cu un suc expirat, desfacut in urma cu aproape un an și uitat in frigider