Stiri pe aceeasi tema

- Datele unei platforme de recrutare arata ca aproximativ 77 dintre companii isi vor recompensa angajatii de sarbatori.Circa 28 dintre acestea vor acorda prime de Craciun, 18 vor oferi zile libere suplimentare, 16 spun ca vor recompensa angajatii cu pachete de sarbatori, in timp ce 15 vor acorda unul…

- Companiile au reluat puternic recrutarile anul acesta, dar se confrunta cu problemele de care se loveau si inainte de pandemie: lipsa de candidati si rata de retentie scazuta, precum si o rata scazuta de acceptare a ofertelor de munca. „Durerea din recrutare din anul 2021, una care probabil va continua…

- VCST Alba angajeaza generalist in Resurse Umane. Condiții pentru candidați (P) VCST Automotive Production Alba iși marește echipa. Compania angajeaza generalist in Resurse Umane. Profilul candidatului: – abilitați foarte bune de comunicare – abilitați foarte bune de prezentare – abilitați bune organizatorice…

- “Contextul epidemiologic continua sa-si faca simtite efectele in piata muncii, unde restrictiile necesare pentru gestionarea valului 4 dicteaza noi tendinte in recrutare. Conform datelor din platforma de recrutare BestJobs, in luna octombrie s-au observat 3 tendinte importante: accelerarea joburilor…

- Valul 4 al pandemiei nu a afectat planurile de recrutare ale angajatorilor si nici mobilitatea candidatilor, conform datelor din platforma de recrutare BestJobs, care arata peste 110.000 de CV-uri au fost depuse la joburi remote in luna octombrie, cu 12% mai multe decat in luna anterioara. „Contextul…

- Piața muncii pare bantuita de un fenomen paranormal, care nu iese la iveala doar de Halloween și care poarta numele de „ghosting”. Potrivit BestJobs, noua din zece candidați spun ca au avut cel puțin un...

- Studiu Valoria: 44% dintre manageri estimeaza ca perioada de recuperare a impactului actual al pandemiei in economiei va fi de 12-24 de luni. Compania de consultanța Valoria a realizat un blitz survey care sondeaza perspectiva managerilor și directorilor executivi cu privire la situația generata de…

- Efectele pandemiei asupra economiei vor fi resimțite mai mult timp decat se spera inițial. Aproape jumatate dintre șefii de companii estimeaza ca perioada de recuperare a pierderilor provocate de pandemie se va intinde pana la doi ani. Compania de consultanța Valoria a realizat un blitz survey care…