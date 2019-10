Stiri pe aceeasi tema

- Conservat sub o caseta din sticla ca si cum ar fi o mare comoara, un hamburger cu cartofi prajiti arata inca destul de bine: la 10 ani dupa momentul cumpararii sale, utilizatorii de internet pot sa urmareasca in direct "agonia" unuia dintre ultimii burgeri vanduti de grupul McDonald's in Islanda…

- Blindatele US Army au fost atacate cu cartofi de catre civilii kurzi, în timp ce se retrageau de pe pozițiile ocupate în nordul Siriei. Kurzii sunt nemulțumiți de faptul ca SUA i-au abandonat în fața asaltului Turciei, potrivit BBC.

- Vrei un desert bun pe care sa il savurezi in fata televizorului? Atunci incearca aceasta reteta „cartofi prajiti la palnie“ cu fulgi de ciocolata si bezele. O sa devina preferata ta!

- Potrivit unei informatii publicate marti de BBC, adolescentul din Bristol are 17 ani, iar vederea lui s-a deteriorat atat de mult incat i-a fost diagnosticata orbirea. Problema este legata de tulburari de alimentatie, avand in vedere ca potrivit medicului Denize Atan, care l-a ingrijit la…

- Tanara al carei nume a fost asociat cu trupul neinsuflețit ce a fost gasit sfașiat de caini pe un camp aflat in apropierea satului Tecuci din județul Teleorman, traiește. Femeia, care a fost data disparuta, a scris un mesaj pe platforma de socializare Facebook, negand ipoteza ca acele ramașițe umane…

- Slavia Praga și CFR Cluj se vor intalni miercuri, de la ora 22:00, in manșa a doua a play-off-ului Champions League. Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 in tur) e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport Cehii nu se așteptau sa joace in play-off cu campioana Romaniei,…

- Europenii au indurat temperaturi-record in aceasta vara, așa ca au devenit inventivi in modalitațile de alungare a caniculei. Britanicii, de exemplu, au de ales intre camera cu zapada sau pui cu cartofi prajiți garnisiți cu inghețata.

- Incredibil. Dupa ce a acuzat ca a fost batut de polițiști, dar a fost contrazis de IML, iar mai apoi a plimbat anchetatorii pe mai multe piste false, Gheorghe Dinca a cedat. Bestia de la Caracal a batut cu pumnul in masa in fața oamenilor legii și a cerut sa fie lasat in pace.Citește și: Alexandru…