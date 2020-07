Stiri pe aceeasi tema

- Situația epidemiologica din ultima perioada a adus in atenție tot mai mult variantele de invațamant online. Universitațile au dezvoltat o serie de platforme online de invațare, iar Universitatea Politehnica Timișoara este pionier și in acest domeniu, Campusul Virtual dezvoltat in cadrul Centrului…

- Radu Serdin, student in anul III la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din Galati, a creat o aplicatie ieftina si eficienta prin care ne putem supraveghea apartamentul sau casa de la distanta. Sistemul a fost testat si premiat la concursuri de profil.

- Universitatea Politehnica Timișoara iși alege studenții pe baza de CV educațional, astfel incat, in urma selecției, cursanții sa fie dintre cei mai competitivi. Aceasta noua modalitate de selecție a candidaților se aplica la Facultatea de Automatica și Calculatoare și la cea de Electronica, Telecomunicații…

- Peste 5.000 de elevi din Timiș sunt astazi in examen, la prima proba a Evaluarii Naționale. Proba are loc pe timpul pandemiei de coroanvirus, elevilor li se ia temperatura și poarta maști de protecție la examen. La Evaluarea Naționala, in Timiș, sunt inscriși aproximativ 5.300 de elevi, care astazi…

- Universitatea Politehnica Timișoara vine cu o inovație in ceea ce privește admiterea in anul universitar 2020-2021, introducand, in premiera examenul pe baza de portofoliu de realizari. In paralel, candidații pot opta pentru examenul scris clasic sau luarea in considerare a notelor la matematica,…

- Curtea de Apel Galati si Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati au semnat un acord de parteneriat, a anuntat astazi biroul de informare al Curtii de Apel Galati. Doua dintre facultatile Universitatii, este vorba despre Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice si Facultatea de Automatica,…

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), Vasile ȚOPA, a transmis un mesaj in care a explicat cum se va face admiterea in 2020. ”Din pacate, metodologia pentru admitere este inca in curs de elaborare, in așteptarea cadrului legal asigurat de Ministerul Educației și Cercetarii. Am dori totuși…

- Gabriel Cotabița trece prin momente cumplite in timpul pandemiei de coronavirus, intrucat mama lui s-a stins din viața. Artistul a facut anunțul pe Facebook și s-a aratat sfașiat de durere.