- Viitorul secretar de Stat american Mike Pompeo a incercat joi, in cadrul audierii sale in Congres, sa scape de eticheta de „adept al liniei dure“, insa si-a afisat fermitatea fata de rivalii Statelor Unite, in plina confruntare cu Rusia pe tema Siriei, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Moscova și Teheranul pregatesc un atac in forța impotriva Israelului ca raspuns la un eventual atac american al Statele Unite și aliaților sai in Siria. Teheranul este hotarat sa faca Tel Avivul sa platesca pentru atacul de miercuri 11 aprilie, desfașurat de aviația israeliana asupra bazei miltare T-4,…

- "Prioritatea imediata este evitarea pericolului unui razboi", a afirmat joi ambasadorul rus la ONU, Vasily Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu ușile inchise, consacrate crizei din Siria, a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP și Reuters.

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press.

- Donald Trump a raspuns miercuri Rusiei pe Twitter, dupa mesajul unui oficial rus ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata, presedintele american transmitand Moscovei sa se pregateasca pentru rachetele 39;frumoase, noi si 39;smart 39; 39; care vor veni, informeaza Agerpres.ro 39;Rusia…

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene efectuate la sfarsitul anului 2017 asupra unei piete dintr-o localitate controlata de rebeli in Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea fi calificate drept crima de razboi, relateaza France Presse. Fortele armatei ruse au fost mentionate…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…