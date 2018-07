Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- Militarii au primit "sentinte agravate la inchisoare pe viata", care includ conditii mai severe decat in cazul sentintelor normale de privare permanenta de libertate. Alte 52 de persoane au primite sentinte intre sapte si 20 de ani de inchisoare dupa ce au fost gasiti de infractiuni precum…

- O instanta turca a condamnat la inchisoare pe viata 104 militari pentru implicarea lor in pregatirea si executarea loviturii de stat esuate din 2016, informeaza site-ul postului BBC News, citand presa locala.

- O instanta judiciara din Turcia a condamnat luni la inchisoare pe viata 104 persoane suspectate de implicare in tentativa de lovitura de stat din 2016, relateaza cotidianul Hurriyet. Tribunalul din orasul Izmir a decis condamnarea a 104 dintre cei 280 ...

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu incidentele din Istanbul…

- Uniunea Europeana nu ar trebui sa opreasca discutiile cu Turcia privind aderarea la blocul european in pofida lipsei progresului si a faptului ca exista indoieli privind statul de drept, conform ministrului pentru UE al Germaniei, Michael Roth, scrie Reuters. „Cei responsabili din Turcia pot decide…