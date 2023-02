Cum arată tronsonul de autostradă construit de turci în Transilvania (VIDEO) Un ciot din autostrada Transilvania a fost contractat pe 80 de milioane de euro inca din 2020 cu turcii de la Nurol – primul lor contract de autostrada din Romania. Dupa circa un an și jumatate de lucru stadiul fizic a ajuns la aproape 70%, iar tronsonul de circa 13,5 km ar putea fi prima autostrada deschisa traficului in 2023. „Borna celor 1000 de kilometri va fi atinsa, probabil, de turcii de la Nurol cu mini-lotul A3 Nușfalau-Suplacu de Barcau (13,554 km) in perioada mai-iunie. Compatrioții lor de la Alsim Alarko ar putea sa le „fure” trofeul simbolic daca se vor mobiliza și vor dori sa deschida… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima autostrada din Romania monitorizata video: Județul Alba, inclus in proiectul de aproximativ 45 de milioane de lei Prima autostrada din Romania monitorizata video: Județul Alba, inclus in proiectul de aproximativ 45 de milioane de lei O autostrada va avea primul sistem inteligent de transport din…

- Asociația Pro Infrastructura a prezentat luni, o lista cu proiectele rutiere majore care pot fi inaugurate in acest an, pe un scenariu numit realist și optimist. Previziunile asociației arata ca obiectivele sigure in 2023, sunt 78,5 kilometri de autostrada și drum expres . Anul 2023 va fi unul peste…

- Romania are in exploatare circa 995 km de autostrada (955 km) și drumuri expres „veritabile” (cca 40 km), iar, in 2023, va fi atinsa borna de 1.000 km, potrivit unui comunicat al Asociației Pro Infrastructura, organizație care monitorizeaza proiectele de resort de la nivel național.„In materie de autostrazi…

- Romania rateaza la mustața ”borna” de 1.000 de kilometrii de autostrada și anul acesta Romania rateaza la mustața ”borna” de 1.000 de kilometrii de autostrada și anul acesta Romania va incheia anul 2022 cu 994,6 km de autostrada și drum expres aflați in exploatare, susține Asociația Pro Infrastructura.…

- Președintele Consililiului Județean, Gheorghe Flutur, aduce in Ajun de Craciun, o veste nemaipomenita pentru Suceava anunțand ca a primit aprobare pentru realizarea din fonduri europene a sectorului de autostrada Pașcani-Suceava-Siret. ”Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș,…

- ”Antreprenorul general, Alsim Alarko, are termen de inaugurare mai 2023 pentru toti cei 16,3 kilometri ai tronsonului 2. Probabil nu ii vor livra pe toti, dar cu siguranta pot face un efort ca sa deschida partial sectorul DN6-DN5 in luna mai”, a transmis, luni, Asociatia Pro Infrastructura. Sursa…

- Lucrarile la șantierul autostrazii Transilvania, tronsonul Nadașelu–Zimbor, au fost blocate din cauza problemelor aparute, in special pe fondul alunecarilor de teren, anunța Asociația Pro Infrastructura. Problemele par sa fie rezolvate, dar nu total. Potrivit analizelor Pro Infrastructura, mobilizarea…

- Bilanțul construcției de autostrazi și drumuri expres din Romania arata ca nici in acest an țara noastra nu va depași pragul de 1.000 de kilometri construiți, apreciaza Asociația Pro Infrastructura . Asociația Pro Infrastructura face un bilanț al construcției de autostrazi și drumuri expres din Romania…