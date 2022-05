Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare si fratele sau, fostul parlamentar Alexandru Mazare au primit acceptul din partea penintenciarelor unde sunt incarcerati sa participe la inmormantarea mamei lor, Gabriela.

- Alegatorii elvetieni au votat prin referendum propunerea de a obliga serviciile globale de streaming TV, cum ar fi Netflix, HBO, Amazon sau Disney, sa investeasca o parte din veniturile lor generate in Elvetia in productia de filme nationale.

- Organizatorii Berlinalei vor prezenta in iunie la Centrul Pompidou din Paris filmul "Alcarras", al cineastei spaniole Carla Simon, laureat cu Ursul de Aur pe 2022, alaturi de alte titluri ale editiei de anul acesta a festivalului german, relateaza EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Calin Ile a afirmat ca o concluzie a minivacantei de 1 mai a fost o cerere crescuta pentru mare, pentru ca la aceasta data se deschide sezonul pe litoral, dar si statiunile traditionale de munte au fost o optiune importanta. Din pacate, spune reprezentantul industriei hoteliere, calendarul neavantajos,…

- Oamenii legii l-au urmarit pana cand conducatorul auto a tamponat o alta mașina și apoi a intrat intr-un stalp de iluminat public.Polițiștii au constatat ca șoferul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In urma accidentului, cei doi șoferi au fost raniți, fiind transportați…

- Un numar considerabil de ruși care au protestat impotriva razboiului dintre Rusia și Ucraina au ajuns in inchisorile din Rusia. Manifestațiile au dus la arestari pe banda rulanta. Ce se intampla cu oamenii din spatele gratiilor? Condițiile de trai sunt inumane. Țara se afla pe locul al 17-lea in lume…

- Urmarire ca-n filme, cu focuri de arma, trei barbați banuiți de inșelaciune prin metoda ”COVID”, prinși in flagrant delict.VIDEO The post Urmarire ca-n filme, cu focuri de arma, trei barbați banuiți de inșelaciune prin metoda ”COVID”, prinși in flagrant delict.VIDEO first appeared on Partener TV .