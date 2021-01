Stiri pe aceeasi tema

- Chadwick Boseman, care a murit in vara acestui an, nu va fi inlocuit de un alt actor pentru continuarea filmului "Black Panther", care va fi lansat in 2022, a anuntat joi Disney, prezentand numeroase alte filme si seriale produse in universul supereroilor Marvel, relateaza vineri AFP. Chadwick Boseman…

- Jennifer Grey, partenera lui Patrick Swayze din „Dirty Dancing”, considera ca actorul nu va putea fi inlocuit in continuarea filmului aflat in pregatire. „Nimeni nu il poate inlocui”, a marturisit Grey, conform ANSA, potrivit mediafax.ro. Citește și: Raluca Turcan, un nou val de critici…

- De cand nu v-ați mai uitat la un episod din Tom și Jerry? Ziceți sincer, a trecut o saptamana? ???? Ei bine, Warner Bros. anunța faptul ca vor lansa un film Tom & Jerry in 2021. „Tom și Jerry duc jocul lor de-a șoarecele și pisica pe marile ecrane”, a scris Warner pe Twitter. Trailerul... View Article

- 10 filme horror clasice pe care sa le vizionezi de Halloween Au mai ramas cateva zile pana la weekend. Nu un weekend oarecare, ci unul Halloween. Anul acesta nu vom avea parte de petreceri și costume infricoșatoare. Le putem inlocui insa cu un maraton de filme. Ca sa nu mai pierzi vremea facand o lista…

- Știm sigur, sigur ca avem pe aici fani Shawn Mendes, așa ca va dam o veste foarte buna. Vineri, pe 23 octombrie, vine un super documentar care il are in prim-plan pe Shwan Mendes și muzica sa. Trailerul documentarului, mai jos: Un documentar original Netflix. Din 23 noiembrie.Cc: Mendes Army Posted…

- Trailerul filmului „Ma Rainey’s Black Bottom”, ultimul in care a jucat Chadwick Boseman, a fost lansat cu doua luni inainte de premiera.Filmul, bazat pe piesa de teatru cu acelasi nume scrisa de August Wilson, spune povestea cantaretei blues Ma Rainey, interpretata de Viola Davis. Actiunea…