- Neconvențional cu Adina Banea . Designerul și psihologul Adina Banea ne va prezenta, incepand de azi, o data pe saptamana, cate un profil psihologic și vestimentar al politicienilor zilelor noastre. Primul politician analizat este George Simion. De ce l-a ales pe Simion? Pentru ca il vede peste tot…

- Un barbat de 74 de ani, din Dumbraveni, a fost implicat de doua ori in accidente rutiere in decurs de numai cateva ore. Primul incident in care a fost implicat s-a consumat duminica, la orele amiezii. In timp ce se afla pe bicicleta, barbatul din Dumbraveni nu a observat la timp o autoutilitara ...

- Fiica lui Elvis Presley a ajuns de urgența la spital, dupa ce a suferit un stop cardiac. Lisa Marie a fost salvata de medici, care au intervenit de urgența la locuința ei din Calabasas. Fata regretatului artist a fost la un pas de moarte la varsta de 54 de ani.

- Ce este drept, greu se mai gasește ”animal politic” ca de acum ”batranul securist” Traian Basescu, atunci cand vine vorba de ruperea unei coaliții de guvernare. Iata insa ca rolul basescian a fost preluat, mai nou, de Sorin Grindeanu. Și el insa, ce este drept, tot din postura de ministru al Transporturilor.…

- Paris, 2 ian /Agerpres/ - Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, a suferit prima infrangere in actuala editie din Ligue 1, inclinandu-se pe terenul ocupantei locului secund, RC Lens (scor 1-3), duminica seara, intr-o partida din etapa a 17-a a sezonului, conform Agerpres.…

- Doua autoturisme au fost implicate in coliziune, conduse de un sofer in varsta de 58 de ani si unul de 33 de ani. Din primele informatii, barbatul de 33 de ani care se afla la volan, o pasagera aflata pe locul din dreapta si doua fete care erau in masina au fost cu totii raniti. Din cealalta masina,…

- Daniel Morar, fost șef DNA și judecator al Curții Constituționale, povestește in cartea „Putea sa fie altcumva” cum Klaus Iohannis a intrat, anunțat de un sunet de gong, in sala de la Cotroceni, unde s-a discutat eliminarea ofițerilor serviciilor secrete din cercetarea penala. Ce a urmat? „Discuția…

- Activitatea pe aeroporturile Heathrow, Gatwick, Manchester, Glasgow, Cardiff și Birmingham, de obicei, cele mai aglomerate de sarbatori, va fi serios perturbata de greva angajaților, anunțata sa aiba loc in intervalul 23-28 decembrie.