- Multa lume s-a intrebat daca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in pragul divorțului. In timp ce zvonurile au curs, cei doi au decis sa nu bage in seama gurile rele. Chiar astazi impresara a spulberat orice speculație despre desparțire, demonstrand ca ea și partenerul ei sunt mai apropiați…

- Fanii celebrului antrenor sunt șocați de traseul acestuia. Laurențiu Reghecampf a fost dat afara de arabi! Ce se intampla acum cu soțul Anamariei Prodan? Iata detalii despre schimbarea uriașa din cariera. Laurențiu Reghecampf, dat afara de arabi. Ce se intampla cu antrenorul? Reghecampf inregistreaza…

- Actrița Helen McCrory, cunoscuta datorita rolurilor jucate in serialul „Peaky Blinders” și in filmele „Harry Potter”, a murit la varsta de 52 de ani. Anunțul a fost facut vineri, 16 aprilie 2021, de soțul ei, actorul Damian Lewis (50 de ani). Actrița Helen McCrory din „Harry Potter” și „Peaky Blinders”…

- Recent, actrița Doinița Oancea (37 de ani) a dezvaluit ca ea și logodnicul ei, Adrian Calin, s-au desparțit. Au format un cuplu timp de 5 ani și erau logodiți din vara anului 2019. „S-a intamplat la Roma, de ziua mea. Nu ma așteptam sa se intample atunci. Nu imi venea sa cred. O sa ne și casatorim la…

- La fel ca și impresara Anamaria Prodan, nici Simona Halep nu se uita la bani cand vine vorba despre pasiunea pentru moda. Astfel ca a treia jucatoare de tenis a lumii și-a cumparat un obiect de zeci de mii de dolari, cu care s-a afișat dupa turneul de la Miami. Simona Halep o ia pe […] The post Simona…

- Laurențiu Reghecampf bifeaza inca o noua reușita! Celebrul antrenor de fotbal a dat din nou lovitura. Anamaria Prodan cu siguranța e extrem de mandra de ceea ce a facut acesta. Laurențiu Reghecampf da din nou lovitura Nou motiv de sarbatoare in familia lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce acesta a semnat…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au casatorit din 2008 și au avut mereu un mariaj fericit. Cu toate astea, gurile rele i-au dat desparțiți de forte multe ori. Sexi impresara a ținut sa dovedeasca inca o data cum stau lucrurile in relația sa și a vrut ca toți fanii sa știe asta chiar de la ea.