- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Invitații de la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu au avut parte de un moment de-a dreptul emoționant din partea celor doi indragostiți. Dansul mirilor i-a dat gata pe cei care le-au fost alaturi in cea mai frumoasa zi din viața lor. Blondina și prezentatorul de la Neatza și-au unit astazi destinele…

- Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe nimeni altul decat Mihai Bobonete, alaturi de frumoasa sa soție, in timp ce se indreptau spre nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisacariu. Celebrul comediant este bun prieten cu prezentatorul TV și chiar l-a avut…

- Simpaticul personaj din ”Las Fierbinți”, pe Mihai Bobonete il știe toata lumea datorita popularului serial, dar și a seriilor de stand up comedy din mediul online. Ferita de ochii curioșilor este familia sa, mulți intrebandu-se cine ii este alaturi in viața de zi cu zi actorului. Bobița din satul…

- Dani Oțil va fi tatic In urma cu mai bine de un an, Dani Oțil a cerut-o de soție pe frumoasa lui iubita, modelul Gabriela Prisacariu. Momentul a fost unul cu totul special și s-a petrecut pe plaja, in luna ianuarie 2020, pe cand cei doi se aflau in vacanța in Mexic. Din pacate insa, planurile lor de…

- Dupa multa vreme in care a fost considerat un rebel, Dani Oțil se așeaza la casa lui. Astazi, alaturi de logodnica sa, Gabriela Prisacariu, dani facea anunțul zilei in showbiz-ul romanesc. In curand cei doi vor deveni parinți. Deja felicitarile curg pe contul sau de Instagram, din partea fanilor, dar…